Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини двоє загиблих та троє поранених

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Окупанти протягом доби завдавали ударів по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог завдав авіаудару в околицях Кислівки. Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили Колодязне, Красне Перше, Фихолівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове.

Інтенсивних обстрілів також зазнав Вовчанськ та околиці. Пошкоджені житлові будинки, паркани, господарські прибудови, вікна Будинку культури, адмінбудівля селищної ради.

Синєгубов наголосив, що через російську агресію вкотре страждають цивільні.

Так, у селі Шепувате Куп’янського району унаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка, також отримав поранення 60-річний чоловік.

Після 19 год внаслідок обстрілу в Дворічній Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, який знаходився на подвір’ї будинку.

Крім того, внаслідок обстрілу села Фиголівка отримала поранення жінка 58 років, стан середній.

Унаслідок ворожого обстрілу у села Циркуни отримала осколкові поранення 79-річна жінка.

"Найгарячішим на сьогодні залишається Куп'янський напрямок: противник провів наступальні операції біля Масютівки, але без успіху", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, протягом доби 26 травня ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Також вночі 27 травня ворог завдав ракетного удару по селу Липці Харківського району.