Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 1 загиблий та 2 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 27 серпня 69 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 395 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію парку в Херсоні", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Зауважимо, окупаційні війська РФ протягом доби 26 серпня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще четверо поранені.