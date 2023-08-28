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Події
Дата публікації

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 1 загиблий та 2 поранених

Херсон
Країна-агресорка завдала чергові удари по мирних населених пунктах Херсонської області. Фото: Сили оборони Півдня

Російські окупаційні війська протягом доби 27 серпня 69 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 395 снарядів з мінометів, артилерії, танків,  "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, територію парку в Херсоні", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області,  через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Зауважимо, окупаційні війська РФ протягом доби 26 серпня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще четверо поранені.

Автор:
Світлана Манько