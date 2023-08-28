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Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 1 загиблий та 2 поранених
Російські окупаційні війська протягом доби 27 серпня 69 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 69 обстрілів, випустивши 395 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 39 снарядів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію парку в Херсоні", - уточнив Прокудін.
За словами очільника області, через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.
Зауважимо, окупаційні війська РФ протягом доби 26 серпня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще четверо поранені.