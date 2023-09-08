Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 1 загиблий та 2 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 7 вересня 62 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 62 обстріли, випустивши 281 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, АГС, ПТРК та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 7 снарядів.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За словами очільника області, через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Як повідомив Прокудін, 7 вересня по населеному пункту Одрадокамʼянка вдарила ворожа артилерія. Під обстріл потрапив 50-річний чоловік.

"Односельці доставили його до лікарні в критичному стані. Медики намагалися врятувати життя пораненого, але травми виявилися надто тяжкими. На жаль, від отриманих поранень чоловік помер", - зазначив він.

Через двадцять хвилин окупанти знову атакували село. Цього разу вибуховий предмет скинули з безпілотника.

Травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків – 58 та 46 років.

Напередодні російські окупаційні війська 68 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонської області, випустивши 239 снарядів.