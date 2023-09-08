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Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 1 загиблий та 2 поранених
Російські окупаційні війська протягом доби 7 вересня 62 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 62 обстріли, випустивши 281 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, АГС, ПТРК та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 7 снарядів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
За словами очільника області, через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.
Як повідомив Прокудін, 7 вересня по населеному пункту Одрадокамʼянка вдарила ворожа артилерія. Під обстріл потрапив 50-річний чоловік.
"Односельці доставили його до лікарні в критичному стані. Медики намагалися врятувати життя пораненого, але травми виявилися надто тяжкими. На жаль, від отриманих поранень чоловік помер", - зазначив він.
Через двадцять хвилин окупанти знову атакували село. Цього разу вибуховий предмет скинули з безпілотника.
Травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків – 58 та 46 років.
Напередодні російські окупаційні війська 68 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонської області, випустивши 239 снарядів.