Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 1 загиблий та 3 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 24 серпня 81 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 81 обстріл, випустивши 501 снаряд з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю комбінату у Херсоні, адмінбудівлю та об'єкт критичної інфраструктури, будівлі медичної установи та магазину у Херсонському районі, територію елеватора та складські приміщення, будівлі навчальних закладів у Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

Зауважимо, російські окупанти 24 серпня здійснили обстріл біля Широкої Балки Херсонської області, внаслідок чого загинув тракторист, який працював у полі.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, за процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

“За даними слідства, 24 серпня 2023 року близько 13:50 російські військові обстріляли Станіславську громаду на Херсонщині.Під ворожий обстріл потрапив водій трактора, який працював у полі поблизу одного з населених пунктів. Від отриманих поранень він загинув на місці”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, армія країни-агресора РФ 24 серпня вкотре обстріляла Херсон. Поранення отримала 7-річна дівчинка.

Зауважимо, російські окупаційні війська протягом доби 23 серпня 99 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 7 людей дістали поранення.

Нагадаємо, 23 серпня армія країни-агресора РФ завдала авіаударів по Херсону, скинувши дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки.