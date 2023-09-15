Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 1 загиблий та 6 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 14 вересня 91 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію загинула 1 дитина, 6 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 91 обстріл, випустивши 349 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ПТРК, АГС та танків.

По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю та церкву у Бериславському районі, об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, територію заводу в Херсоні", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію загинула 1 дитина, 6 людей дістали поранення, 1 з них - дитина.

Нагадаємо, 14 вересня окупанти з артилерії обстріляли село Новодмитрівка на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки загинув 6-річний хлопчик, а його 13-річний брат потрапив у лікарню у важкому стані.

За добу 13 вересня російські війська 82 рази обстріляли Херсонську область, вбивши одну людину та поранивши вісмох мирних жителів.