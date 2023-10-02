Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 1 загиблий та 6 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 1 жовтня 71 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, за минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 392 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу та тракторної бригади у Херсонському районі,магазин, будівлі навчального та медичного закладів, об'єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі", - уточнив Прокудін.

Крім того, сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Наразі інформація про руйнування встановлюється.

Як повідомив очільник області, через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення, 2 з них - діти.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 1 жовтня близько 16:50 скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава. Внаслідок удару зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна.