Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 12 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 26 вересня 119 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 12 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, за минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, два з них - ракетні.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу у Херсоні, медичний заклад у Бериславі", - уточнив Прокудін.

Як повідомив очільник області, через російську агресію 12 людей дістали поранення.

Прокудін додав, що сьогодні о 05:00 армія РФ вдарила з авіації поблизу Миколаївки Бериславського району.

Інформація про постраждалих та руйнування наразі встановлюється.

Крім того, протягом доби окупанти обстріляли Киселівку, вдарили з авіації по Ольгівці.

У Киселівці постраждали двоє людей: за життя важкопораненої 83-річної жінки борються лікарі, 45-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення.

Близько опівдня ворог атакував Берислав дроном-камікадзе. Уламкове поранення плеча дістав поліцейський з Дніпропетровщини.

Близько 15:10 окупанти знову вкрили вогнем житлові квартали Херсона.

До лікарні у стані середньої тяжкості доставили жінку, двом чоловікам медичну допомогу надали на місці.

Нагадаємо, на Херсонщині через російську агресію протягом 25 вересня загинули шестеро людей, ще 10 отримали поранення.