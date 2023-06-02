Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 16 людей дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 1 червня 81 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 16 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти 81 раз обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 381 снаряд з артилерії, РСЗВ, мінометів, безпілотників та авіації.

Херсон ворог атакував 9 разів, випустивши по місту 38 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та об’єкти соціальної і критичної інфраструктури Херсонського та Бериславського районів", - уточнив Прокудін.

За його словами, через російську агресію 16 людей дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 94 особи.

Зауважимо, російські окупаційні війська 1 червня завдали авіаційного удару по місту Берислав на Херсонщині.

Крім того, ворожа авіація “кошмарила” й Козацьке Новокаховської громади, – по мирному селищу вдарили трьома керованими авіабомбами.

Протягом доби 31 травня окупанти 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, 5 - дістали поранення.