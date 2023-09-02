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Події
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Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 2 загиблих та 2 поранених

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 2 загиблих та 2 поранених
Країна-агресорка завдала чергові удари по мирних населених пунктах Херсонської області. Фото: Сили оборони Півдня

Російські окупаційні війська протягом доби 1 вересня 59 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення.

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Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 212 снарядів з мінометів, артилерії, танків,  "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 6 снарядів.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, територію агропідприємства у Херсонському районі", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області,  через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення.

Зауважимо, три людини загинули 29 серпня в Херсонській області через те, що натрапили на вибухові пристрої. 

Автор:
Світлана Манько