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Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 2 загиблих та 2 поранених
Російські окупаційні війська протягом доби 1 вересня 59 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 212 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 6 снарядів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію агропідприємства у Херсонському районі", - уточнив Прокудін.
За словами очільника області, через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення.
Зауважимо, три людини загинули 29 серпня в Херсонській області через те, що натрапили на вибухові пристрої.