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Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 2 загиблих та 3 поранених

Ворог атакував населені пункти Херсонського району. Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області
Ворог атакував населені пункти Херсонського району. Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

Російські окупаційні війська протягом доби 20 серпня 78 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Він зазначив, що за минулу добу  противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків,  "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 47 снарядів.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області,  через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 - дістали поранення.

"Близько 15:30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава. Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці", - зазначив Прокудін.

Він додав, що ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку у Козацькому, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям.

Крім того, у 45-річної жінки – множинні уламкові поранення. Її шпиталізували, лікарі надають потерпілій необхідну допомогу.

Зауважимо, російські війська протягом доби 19 серпня здійснили 77 обстрілів Херсонщини. Тоді одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Автор:
Світлана Манько