Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 3 загиблих та 11 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 18 вересня 95 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 95 обстрілів, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будинок культури у Бериславському районі, територію гаражного кооперативу та підприємства у Херсоні", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 - дістали поранення.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом ночі 18 вересня продовжували обстрілювати Херсонщину. У результаті "прильоту" по Херсону загинув 72-річний чоловік. Крім того, у Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці.