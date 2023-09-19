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Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 3 загиблих та 11 поранених

херсон
Фото: пресслужба Сили оборони півдня

Російські окупаційні війська протягом доби 18 вересня 95 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 -  дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 95 обстрілів, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, будинок культури у Бериславському районі, територію гаражного кооперативу та підприємства у Херсоні", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області,  через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 -  дістали поранення.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом ночі 18 вересня продовжували обстрілювати Херсонщину. У результаті "прильоту" по Херсону загинув 72-річний чоловік. Крім того, у Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці.

Автор:
Світлана Манько