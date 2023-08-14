Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини 7 загиблих та 13 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 13 серпня 83 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію семеро людей загинули, з них - двоє дітей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 399 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ВКК та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, території та споруди гаражного кооперативу, будівлю медичної лабораторії, складські приміщення у Херсоні, будівлю магазину у Херсонському районі, територію і будівлю медичного закладу у Бериславі", - уточнив Прокудін.

Як повідомив очільник області, через російську агресію семеро людей загинули, з них - двоє дітей.13 людей дістали поранення.

Крім того, через нічні російські обстріли Херсона постраждали мирні люди.

"Близько 2:00 армія РФ вкотре вдарила по житлових кварталах міста. Двоє чоловіків, 48 та 44 роки, отримали важкі поранення, у 85-річної жінки – травми середнього ступеня тяжкості. Усіх потерпілих шпиталізували до лікарень", - додав Прокудін.

Нагадаємо, що раніше у неділю внаслідок російського обстрілу в селі Широка Балка Станіславської громади загинуло подружжя разом з двома дітьми. П'ятим загиблим виявився 67-річний чоловік. Крім того, ще двоє людей загинули через обстріл в Станіславі.

Ще 13 осіб у різних населених пунктах, прилеглих до Дніпра, були поранені (по три - у Херсоні та Бериславі, по два - у Станіславі та селищі Комишани, по одному - у селах Велетенське, Золота Балка та Новокаїри).

14 серпня в Херсонській області оголосили день жалоби за вбитими.