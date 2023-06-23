Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини семеро поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 22 червня 91 раз відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію сім людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 91 обстріл, випустивши 415 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів, БПЛА та авіації.

По місту Херсону ворог випустив 26 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів та будівлі двох заводів області.

За словами очільника області, через російську агресію сім людей дістали поранення.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в другій половині дня 22 червня завдали удару по житловому будинку в Херсоні. Внаслідок атаки постраждали місцеві жителі та волонтери з іншого міста.

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни здійснили 79 обстрілів Херсонщини, випустивши 400 снарядів. Через російську агресію три людини дістали поранення.