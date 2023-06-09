Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинули 2 людини, 17 дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 8 червня 44 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію загинули 2 людини, 17- дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 44 обстріли, випустивши 188 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За його словами, через російську агресію загинули 2 людини, 17- дістали поранення.

Нагадаємо, 8 червня 2023 року близько 15:30 російська армія завдала удару по Бериславському району. Внаслідок обстрілу одного з населених пунктів під завалами будинку загинула жінка.

Також під час евакуації людей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, росіяни обстріляли Корабельну площу, де збиралися люди. Внаслідок обстрілу постраждало 9 осіб.