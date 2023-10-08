Внаслідок ворожих обстрілів Запорізької області двоє загиблих та двоє поранених

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 7 жовтня ворог здійснив 133 удари по 21 населеному пункту.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 118 артобстрілів прийшлися по території Біленького, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Преображенки, Полтавки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст та сіл.

Також окупанти здійснили 6 БПЛА-атак Новодарівки, Новоданилівки, Чарівного й Червоного, авіаудари по Оріхову, Роботиному, Новодарівці та Новоданилівці, а також 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки.

Як повідомив очільник області, внаслідок артудару по Біленькому поранення отримали 30-річний чоловік та 35-річна жінка, яких оперативно доставлено в лікувальні установи. Загинула жінка 46 років й 71-річний чоловік.

За добу надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, за добу 6 жовтня військовослужбовці РФ завдали 113 ударів по 20 населеним пунктам Запорізької області. Під час ворожого артобстрілу поранення отримали два жителі Оріхова – чоловіки 35 та 82 років.