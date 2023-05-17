Внаслідок ворожих обстрілів Запорізької області троє людей дістали поранення

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 88 ударів ворог завдав по 16 населеним пунктам.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Рашисти хаотично обстріляли 16 наближених до лінії фронту міст і сіл. За добу нанесли 88 ударів: 81 артобстріл по Гуляйполю, Оріхову, Ольгівському, Залізничному, Преображенці, Малинівці, 2 удари з РСЗВ по Полтавці й Малинівці, 4 атаки з БПЛА по Полтавці та Малій Токмачці, авіаудар по Новоданилівці", - зазначив Малашко.

Він додав, що наразі зафіксовано руйнування 51 цивільного об'єкту: автівки, будинки та інше майно людей.

За словами очільниками області, є жертви серед цивільного населення. Так, 48-річного чоловіка поранено під час артобстрілу Гуляйполя. Йому вже надано медичну допомогу.

Крім того, у полі неподалік Успенівки отримали поранення 34-річний тракторист та 61-річний агроном.

Напередодні ворог влаштував терор мирних населених пунктів Запорізької області по всій лінії розмежування. За добу 90 ударів завдав по 14 містах і селах.