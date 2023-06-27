Внаслідок ворожих обстрілів Запорізької області загинула одна людина, ще троє дістали поранення

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 26 червня 43 удари ворог завдав по 15 населених пунктах. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог здійснив 43 обстріли по 15 населених пунктах.

"Тричі бив по Ольгівському та Чарівному з РСЗВ, 40 ударів з артилерії по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Ольгівському, Новодарівці, Малинівці, Полтавці, Малій Токмачці, Преображенці, Павлівці та Новояковлівці", - уточнив Малашко.

Він додав, що під час артобстрілу Оріхова у своєму будинку загинула місцева жителька, її 59-річного чоловіка з травмами оперативно доставили у лікарню.

Крім того, госпіталізовано пораненого 52-річного жителя Преображенки та 59-річну жінку, яка потрапила під обстріл поблизу Павлівки.

За добу зафіксовано 37 пошкоджень житлових будівель, комунікацій та майна жителів Запорізької області.

Напередодні ворог обстріляв 14 населених пунктів Запорізької області. У Преображенці врятували з-під завалів будинку 73-річного чоловіка й 77-річну жінку та оперативно передали постраждалих внаслідок ворожої атаки медикам.