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Події
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Внаслідок ворожих обстрілів Запорізької області загинула жінка

ворожих обстрілів Запорізької області
Фото: ГУ ДСНС у Запорізькій області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 6 липня ворог завдав удару по 11 населених пунктах. Через російську агресію 1 людина загинула.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за добу російські війська здійснили 67 обстрілів 11 міст і сіл Запорізької області.

"Авіаудар прийшовся по Новодарівці, двічі ворог атакував з БПЛА Полтавку, 7 ударів здійснив з РСЗВ по Гуляйполю, Новодарівці та Малинівці, 57 артилерійських обстрілів - по Гуляйполю, Залізничному, Червоному, Чарівному, Полтавці, Преображенці, Кам'янському та іншим прифронтовим селам", - уточнив Малашко.

Він додав, що у Гуляйполі смертельні поранення отримала 56-річна жінка.

Крім того, за добу надійшло 20 повідомлень про руйнування житлової інфраструктури.

Напередодні окупанти здійснили 76 обстрілів 14 міст і сіл Запорізької області

Автор:
Світлана Манько