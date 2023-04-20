Внаслідок ворожого обстрілу повністю зруйновано житловий будинок у Гуляйполі

Протягом доби 19 квітня армія країни-агресора РФ здійснила 86 ударів з різних видів озброєння по 13 населених пунктах Запорізької області . Внаслідок обстрілу повністю зруйновано приватний житловий будинок у Гуляйполі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, за добу зафіксовано 20 нових руйнувань об’єктів інфраструктури в області.

"Гуляйполе постраждало від ворожого удару. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано приватний житловий будинок", - зазначив Малашко.

Він додав, що інформація щодо загиблих або травмованих не надходила.

Крім того, сили протиповітряної оборони знищили над Запорізькою областю всі запущені ворогом іранські дрони.

Нагадаємо, окупанти 18 квітня тричі обстріляли Оріхів у Запорізькій області забороненими міжнародним законодавством запалювальними снарядами.