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Події
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Внаслідок ворожого обстрілу у Вовчанську зруйновано житловий будинок

Внаслідок ворожого обстрілу у Вовчанську зруйновано житловий будинок

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти продовжують обстріли мирних мешканців прифронтових та прикордонних територій Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Ізюмського районів області", - зазначив він.

Вчора вдень внаслідок ворожого обстрілу в м. Вовчанськ зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

"Триває пожежа на цивільному промисловому об'єкті в Ізюмському районі, що виникла внаслідок ворожого ракетного удару. Вогонь локалізований. На місці продовжують працювати пожежники, які роблять усе можливе для остаточної ліквідації займання", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, близько 2 години ночі 20 грудня в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на об’єкті промислової інфраструктури. Російський агресор вкотре здійснив обстріл нафтогазової інфраструктури групи "Нафтогаз".

Автор:
Світлана Манько