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Внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини один загиблий та п’ятеро поранених

Внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини один загиблий та п’ятеро поранених
Внаслідок чергового обстрілу Херсонщини постраждав чоловік та малолітня дитина. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Російські окупаційні війська протягом доби 31 травня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, 5  - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 309 снарядів з мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів, випустивши 57 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За його словами, через російську агресію 1 людина загинула, 5 (з них 1 - дитина) - дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 108 осіб.

Нагадаємо,  31 травня російські окупанти обстріляли Широку Балку Херсонської області. Внаслідок цього поранення отримала трирічна дівчинка.

Напередодні окупанти 49 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Автор:
Світлана Манько