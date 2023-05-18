Внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини троє загиблих та восьмеро поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 17 травня 90 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію троє людей загинули, восьмеро дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 90 обстрілів, випустивши 529 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази, випустивши 8 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, у будівлі школи та магазину Херсонської міської громади, лінію електропередач Білозерської селищної громади та в лікарню Бериславського району", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію троє людей (з них одна дитина) загинули, ще восьмеро (з них одна дитина) - дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 147 осіб.

Зауважимо, окупаційні війська Російської Федерації зранку 17 травня атакували лікарню в Бериславі Херсонської області.

Нагадаємо, протягом доби 16 травня загарбники 79 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію семеро людей дістали поранення.