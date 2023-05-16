Внаслідок ворожого обстрілу Херсонської області шестеро людей дістали поранення

За добу 15 травня російській окупаційні війська 80 разів обстріляли Херсонську область, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Загарбники випустили по регіону 407 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації. Безпосередньо Херсон також став ціллю армії РФ.

Росіяни обстріляли обласний центр 14 разів, випустивши 60 снарядів. У Херсоні російські військові поцілили у заклад освіти, в області — в житлові квартали населених пунктів.

Внаслідок російських атак шестеро людей, в тому числі одна дитина, дістали поранення .

В ДСНС додали, що ворог, зокрема, завдав масового удару по одному з мікрорайонів міста Херсон. Від боєприпасів постраждало одразу кілька житлових будинків, зайнялася пожежа в допоміжній споруді. Рятувальники ліквідували спалах.

Раніше, протягом доби 14 травня окупанти 86 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію шестеро людей загинули, ще троє дістали поранення.

Також вранці 13 травня російська авіація завдала ударів по Бериславу. Обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.