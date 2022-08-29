Внаслідок ворожого обстрілу житлових кварталів Енергодара постраждали десять людей

У результаті нічного обстрілу житлових кварталів Енергодара також знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок.

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Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Станом на ранок точно відомо про 10 енергодарців, які отримали чисельні осколкові поранення різного ступені важкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодара. Двох з них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані", - написав Орлов.

Він додав, що знищено та пошкоджено щонайменше 20 автівок, припаркованих біля будинків на Воїнів-Інтернаціоналістів.

"Очевидно, так рашисти "відпрацювали" свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза життю цивільного населення терористів не зупиняє", - зазначив Орлов.

Нагадаємо, що у разі аварії на ЗАЕС радіаційна хмара накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії.