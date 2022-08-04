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Вночі 4 серпня росіяни обстріляли Миколаїв, Харків та Нікополь
Російськи загарбники вночі 4 серпня знову атакували Миколаїв, Харків та Нікополь Дніпропетровської області. Ці міста є прифронтовими і фактично щоденно під ворожим вогнем.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що близько четвертої ранку російські військові обстріляли два райони міста.
"Маємо попередню інформацію про пошкодження житлових будинків та пожежу. Наразі в місті знову лунає повітряна тривога. Прошу всіх залишатись вдома", — резюмував міський голова.
Цієї ж ночі у Харкові окупанти поцілили в адміністративну будівлю Немишлянського районі міста. Мер Ігор Терехов повідомив, що ніхто не постраждав, пожежа також не виникала.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За інформацією Генштабу, вночі 4 серпня на Харківському напрямку противник здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка.
У Нікополі близько 01:30 голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив про обстріли та додав, що відповідні служби усувають наслідки.
Напередодні, вночі 3 серпня, окупанти декілька разів обстріляли Харків та Миколаїв. В результаті в кожному з них руйнувань зазнали будівлі. У Дніпропетровськой області ціллю ворога стали Зеленодольська та Апостолівська громади Криворізького району.