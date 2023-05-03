Вночі армія РФ атакувала Київ дронами

У ніч на 3 травня Київ зазнав чергового повітряного нападу з боку країни-агресора РФ. Сили ППО виявили та знищили всі дрони-камікадзе, якими загарбники намагалися атакувати столицю.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога. Третього за останні 6 днів! Цього разу Київ був атакований виключно дронами", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, рашисти, як зазвичай, використали іранські БПЛА "Shahed".

"Звичайною та незмінною залишається і тактика противника - з настанням темного часу доби, країна-терорист запустила свої баражуючі боєприпаси з різних напрямків", - підкреслили в КМВА.

Там додали, що у повітряному просторі навколо столиці було виявлено і збито усі ворожі цілі.

Зазначається, що жертв серед цивільного населення та руйнувань немає.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 1 травня, російські окупаційні війська здійснили ракетну атаку по території України. Система протиповітряної оборони ліквідувала всі повітряні цілі над Києвом.

А вночі 28 квітня армія РФ задіяла авіацію для нанесення ракетних ударів по столиці України. Ворог запустив 11 крилатих ракет, які були знищені ППО.