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Вночі армія РФ атакувала Київ дронами: намагається виснажити українську ППО

Вночі армія РФ атакувала Київ дронами: намагається виснажити українську ППО
Столиця пережила десяту повітряну атаку за травень

Вночі 19 травня армія країни-агресора знову атакувала Київ іранськими безпілотниками Shahed. Усі виявлені повітряні цілі, які  рухалися в напрямку столиці, були знищені силами протиповітряної оборони. 

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Там нагадали, що це вже десята повітряна атака на столицю за 19 днів травня з  інтервалом між останніми - менше доби.

Зазначається, що цього разу ворог застосував БПЛА "Shahed".

У КМВА зауважують, що  це був напад у кілька хвиль, із короткими інтервалами між атаками, якими  загарбники намагалися виснажити українську ППО.

"Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено", - підкреслили в КМВА.

Нагадаємо, у ніч на 18 травня країна-агресор РФ також атакувала Київ. Ворог задіяв крилаті ракети та дрони. Усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені. Зафіксовано падіння уламків в Дарницькому та  Деснянському районах столиці.

Автор:
Світлана Манько