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Вночі армія РФ двічі атакувала Одещину: випустила "Калібри" та ракети Х-59
Російські війська двічі за минулу ніч атакували Одеську область за допомогою крилатих ракет. Противник завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Зазначаться, що майже опівночі із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем ворог випустив 2 ракети, імовірно Х-35/Х-59 в напрямку одного з портів.
Сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За кілька годин відбулась друга атака. Цього разу з акваторії Азовського моря ворог спрямував 2 ракети типу «Калібр» в бік обласного центру.
"І тут сили протиповітряної оборони впорались відмінно: обидві ракети знищено", - йдеться у повідомленні.
Як уточнюють у Повітряних силах ЗСУ, у напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети «Калібр» із малого ракетного корабля з Азовського моря.
Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу «шахед» з напрямку Приморсько-Ахтарськ.
"Усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних Сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БпЛА – у Дніпропетровській області", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.
Зауважимо, протягом ночі 23 серпня ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Є влучання у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс.