Вночі армія РФ накрила вогнем Херсон: постраждали 11 людей

Російські окупаційні війська 8 жовтня з артилерії обстріляли Херсон. Під ворожим обстрілом опинилися Корабельний та Суворовський райони міста. Через російську агресію травмовані 11 людей.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, Херсонщина пережила ще одну жахливу ніч. Десятки поранених, у тому числі – дитина.

"Ворог неодноразово гатив по місту та населених пунктах правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Пошкоджені будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Деякі снаряди не розірвалися. Їх ліквідовували рятувальники", - зазначив Прокудін.

Він додав, що травми отримали 11 містян. У стані середньої важкості госпіталізували 27-річну жінку та її 9-місячну доньку.

Також серед травмованих – 33-річний медик Червоного Хреста. У нього вибухова травма та контузія. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Декілька херсонців отримали гостру реакцію на стрес. Їх довелося забрати до лікарні. Це два подружжя – чоловік 67 років і дружина 63 років, а також чоловік 56 років і дружина 54 роки. А також дві жінки віком 87 і 62 роки.

На місці медики надали допомогу чоловікам 24 і 34 років.

Як зазначив очільник області, під вогнем ворога був і Станіслав. Наразі наслідки удару з «Градів» з’ясовуються.

Також за минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 402 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 5 жовтня з артилерії обстріляли середмістя Херсона. Через російську агресію 2 людини загинули.