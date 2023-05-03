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Вночі армія РФ обстріляла Запоріжжя: один будинок зруйновано повністю

Вночі армія РФ обстріляла Запоріжжя: один будинок зруйновано повністю
Фото: Анатолій Куртєв

Вночі 3 травня армія країни-агресора РФ завдала два удари по цивільній інфраструктурі в Запоріжжя. Фахівці невідкладно розпочали ліквідацію наслідків та надають всю необхідну допомогу постраждалим.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Знову під прицілом ворожих ракет опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста. В результаті атаки один будинок зруйновано повністю, два мають сильні ушкодження, ще у близько 40 вибито вікна та пошкоджено покрівлі", - зазначив Куртєв.

Фото 2 — Вночі армія РФ обстріляла Запоріжжя: один будинок зруйновано повністю

За його словами, обійшлося без жертв і травмованих.

На місці з ночі працюють міська аварійно-рятувальна служба, "Запоріжремсервіс" та волонтери.

 Як повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, минулої доби армія РФ здійснила 82 обстріли по мирним населеним пунктам області: 2 ракетні удари, 3 авіаційні, 4 атаки БПЛА та 69 артудари.

"Кількагодинні обстріли пережили прифронтові населені пункти: Новояковлівка, Оріхів, Гуляйполе та ще 13 сіл. Багато руйнувань у різних громадах: горіли будинки, майно, соціальна інфраструктура та комунальні мережі. Але головне, що люди вціліли", - підкреслив Малашко.

Фото 3 — Вночі армія РФ обстріляла Запоріжжя: один будинок зруйновано повністю
Фото 4 — Вночі армія РФ обстріляла Запоріжжя: один будинок зруйновано повністю
Фото 5 — Вночі армія РФ обстріляла Запоріжжя: один будинок зруйновано повністю
Фото 6 — Вночі армія РФ обстріляла Запоріжжя: один будинок зруйновано повністю

Нагадаємо, напередодні загарбники обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області. Також під авіаударами опинилися Гуляйполе та Оріхів.

Автор:
Світлана Манько