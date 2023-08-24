Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру: є руйнування та потерпілі (ФОТО)

Армія країни-агресора вночі 24 серпня випустила по Дніпру ракети. Одну з них збили сили ППО, інші пошкодили інфраструктуру міста. Внаслідок атаки 7 чоловік поранено.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак

"Серед ночі – потужні вибухи у Дніпрі. Ворог вдарив по місту ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування "Схід". Але є й влучання", - зазначив Лисак.

За його словами, руйнувань зазнав транспортний об'єкт.

Постраждали 7 людей – троє чоловіків та четверо жінок, від 32 до 55 років.

"Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості", - уточнив Лисак.

Пошкоджнні також з десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Також понівечені 15 кіосків.

"А ще – два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони", - додав Лисак.

Наразі інформація щодо руйнувань ще уточнюється.

Нагадаємо, вночі 15 серпня у Дніпрі російська ракета влучила у підприємство, виникла пожежа, постраждали дві людини.

Окрім підприємства, російські ракети понівечили важливий спортивний об'єкт для Дніпра. Тут приймали всеукраїнські змагання, займалися діти..

Також російські війська увечері 28 липня завдали удару по багатоповерхівці в Дніпрі, внаслідок чого постраждало дев'ять осіб.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що також внаслідок удару було уражено будівлю управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області, що на вулиці Святослава Хороброго, 23.