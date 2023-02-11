Вночі дрони уразили два енергетичні об'єкти на Дніпропетровщині

Вночі армія країни-агресора РФ випустила дрони на Дніпропетровщину. У Криворізькому та Нікопольському районах зафіксовано влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ніч на Дніпропетровщині пройшла з тривогами та атаками ворожих безпілотників. Цілили по нашій критичній інфраструктурі", - зазначив він.

Очільник області додав, що "Шахеди" уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один - у Нікопольському.

Лисак уточнив, що у Криворізькому районі один і той самий об’єкт загарбники атакували двічі за добу.

"Всюди суттєві руйнування. Сталися пожежі, які вогнеборці вже вгамували", - зауважив Лисак.

На місцях прильотів працюють відповідні служби - ліквідують наслідки атак. Масштаби руйнувань уточнюються.

За словами голови ОВА, жерт серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, вночі 10 лютого армія країни-агресора РФ також атакувала дронами Дніпропетровщину. У Криворізькому районі зафіксовали влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.