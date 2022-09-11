Вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів: дев'ятеро поранених

Вночі 11 вересня Миколаїв зазнав потужних обстрілів, 9 людей поранено, четверо з них у лікарні.

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Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

"Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів. Пошкоджені житлові будинки", - зазначив Сенкевич.

За попередніми даними, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них перебувають у лікарні.

Зазначимо, вночі 5 вересня армія країни-агресора РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву, поціливши у промислове підприємство на околицях міста.

Також вночі, 4 вересня, близько 02:30 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо обстріл здійснювався ЗРК С-300. Під час обстрілу було суттєво пошкоджено три лікувальні заклади, два навчальні заклади, готель, музей, а також житлові будинки.