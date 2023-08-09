Вночі Москву знову атакували дрони (ВІДЕО)

Вночі 9 серпня на підльоті до Москви були збиті два безпілотника: один в районі Мінського шосе, інший - в районі Домодєдово.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

"Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе", - йдеться у повідомленні.

Наразі інформації про постраждалих та пошкодження від падіння уламків начебто немає.

Також Міноборони Росії повідомило, що дрони намагалися нібито атакувати об'єкти в Московській області, але були знищені.

Відео, де зафіксовано начебто момент збиття одного з дронів, шириться у соціальних мережах.

Атаки безпілотників на Москву: хронологія подій

В ніч на 1 серпня у Москві лунали вибухи. З'ясувалося, що місто знову атакували безпілотники. Удар знову припав по будівлі комплексу "Москва-Сіті" в центрі столиці Росії, де розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.

Зазначимо, що Москва й Московська область, деякі інші регіони Центральної Росії, а також окупований нею Кримський півострів вже неодноразово зазнавали ударів дронів. Найбільш знаковий випадок стався 3 травня: тоді безпілотник атакував купол Сенатського палацу Кремля. Влада РФ заявляла, що розцінює це як сплановану терористичну акцію з боку України та замах на президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що Україна не атакує Путіна чи Москву, а бореться на своїй території. Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що подія могла бути інсценуванням.

Вибухи в Москві та регіоні лунали, зокрема, й 30 травня. А 21 червня російські ЗМІ повідомляли, що два дрони вибухнули біля військової частини в Підмосков'ї. Масова атака дронів сталася й 4 липня – за даними росіян, тоді на території Нової Москви та Підмосков'я впали п'ять ударних безпілотників. Також 24 липня було нанесено удари по двох нежитлових будівлях у Москві. Повідомлялося, що поряд із ними розташовані об'єкти Головного управління Генштабу ЗС РФ.

Вночі 30 липня у Москві також лунали вибухи. Там постраждала будівля, у якій розташовані Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій, Міністерство промисловості та торгівлі й Міністерство економічного розвитку РФ.

Зеленський після цього натякнув, що вважає закономірним застосування ударних дронів на території Росії. За його словами, поступово війна повертається на територію Росії – до її символічних центрів і військових баз, і це "неминучий, природний та абсолютно справедливий процес".