Вночі над Києвом ППО знищила понад 30 ракет і дронів

У повітряному просторі Києва у ніч на 2 червня сили ППО знищили понад 30 повітряних цілей різного типу.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Там зауважують, що терор Києва повітряними атаками триває, а ворог практично без пауз нападає на столицю. За останні 6 днів загарбники завдали вже 6-го повітряного удару по місту.

В КМВА зазначають, що після балістичних ракет переддень, цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно.

Пуски ракет були здійснені із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно, з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси "Shahed".

За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу.

Інформація щодо руйнувань і потерпілих відсутня.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, викликів рятувальних служб та медиків під час повітряної тривоги в Києві не було.

Нагадаємо, вночі 1 червня армія країни-агресора РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобами ППО. Уламки збитих ворожих цілей завдали руйнувань у різних районах столиці. Загинули три людини, серед них – одна дитина.

А 30 травня над Києвом знищили понад 20 дронів. Уламки збитих ворожих цілей спричинили пожежу в багатоповерхівці внаслідок чого загинула людина.