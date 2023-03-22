Вночі окупанти атакували дронами Київ

У ніч на 22 березня армія країни-агресора РФ знову атакувала дронами Україну. У напрямку столиці усі ворожі БПЛА були збиті.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Ворог не припиняє атаки на Київ. Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні БПЛА в напрямку столиці. За попередньою інформацією, це були баражуючі боєприпаси "Shahed"", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

За його словами, силами ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені.

"За даними на цю мить - без жертв та руйнувань. За що маємо вчергове дякувати нашим охоронцям неба - силам протиповітряноі оборони! Вони справжні герої! Слава Україні!", - підкреслив Попко.

Як повідомляє генеральний штаб ЗСУ, цієї ночі противник завдав чергового масованого авіаційного удару БПЛА "Шахед-136". За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками.

Про роботу ППО повідомляли у Хмельницькій та Житомирській областях. Наразі про влучання та руйнування внаслідок атаки дронами офіційної інформації немає.

Нагадаємо, армія РФ вночі 18 березня атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Два з них влучили у об'єкт критичної інфраструктури в Новомосковську.