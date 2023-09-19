Вночі окупанти атакували Львів дронами: з-під завалів дістали двох людей

Російська окупаційна армія вночі 19 вересня атакувала Львів та область дронами. Внаслідок влучання БПЛА, сталося загорання на одному із промислових складів.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Унаслідок однієї зі сьогоднішніх атак по Львову почалася пожежа на промисловому складі. На складах значна пожежа. На місці працюють всі профільні служби", – зазначив він.

За словами Козицького, з-під завалів дістали двох людей - чоловіка і жінку. Жінка, за попередніми даними, без травм, а чоловік - у тяжкому стані.

Як уточнив мер Львова Андрій Садовий, постраждав чоловік 26 років.

"У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу", - повідомив Садовий.

Він додав, що рух транспорту по вул. Городоцькій від перехрестя з вул. Патона до кільця в обидві сторони наразі перекрито. Тут працює спецтехніка і всі відповідні служби.

Нагадаємо, 15 серпня армія країни-агресора РФ крилатими ракетами атакувала Львівську область. Одну ракету сили ППО збили, ще 6 – влучили. Внаслідок атаки 15 людей отримали травми.

Зауважимо, російські окупанти в ніч на 18 вересня атакували Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усі 17 крилатих ракет були знищені силами ППО у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.