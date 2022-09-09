Вночі окупанти обстріляли Харків: пошкоджено навчальний заклад

Вночі 9 серпня армія країни-агресора РФ обстріляла Харків. Пошкоджено один із вищих навчальних закладів у Салтівському районі міста

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Так, окупанти обстріляли приватний сектор Київського району.

"На щастя, без постраждалих, але частково зруйновано кілька домоволодінь. Пожеж немає. Попередньо обстріл вівся реактивними системами залпового вогню", - зазначив Терехов.

Уночі також було обстріляно Салтівський район. Постраждав один із вищих навчальних закладів.

Завали на місці "прильоту" розбирає ДСНС.

Нагадаємо, зранку 8 вересня у Харкові пролунали вибухи. Російські окупанти нанесли удари по Немишлянському та Індустріальному районах міста. Двоє людей загинули, 5 - отримали поранення.

Також 8 вересня близько півночі армія країни-агресора завдала ракетних ударів по Харкову, поціливши в об'єкт критичної інфраструктури та в одне з підприємств міста.