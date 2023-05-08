Вночі по Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації

Пізно ввечері 7 травня армія країни-агресора завдала ракетного удару по Одеській області. Ворог випустив ракети Х-22 по одному з продовольчих підприємств і рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації. Ракети типу Х-22 спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на Чорноморському узбережжі", - йдеться у повідомленні.

Усього було здійснено вісім пусків ракет з району мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму.

Зазначається, що рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж.

Наразі даних про постраждалих немає. Інформація уточнюється

Зауважимо, повітряна тривога оголошувалася в Одесі та Одеській області у проміжку 22:58 - 23:39 7 травня.

Нагадаємо, російські війська вночі 7 травня здійснили ракетний обстріл Миколаївської області. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території.