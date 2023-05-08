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Вночі по Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації

Вночі по Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації
Росіяни атакували ракетами продовольчий склад та зону відпочинку на Одещині. Фото: ОК "Південь"

Пізно ввечері 7 травня армія країни-агресора завдала ракетного удару по Одеській області. Ворог випустив ракети Х-22 по одному з продовольчих підприємств і рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі.

Про це повідомляє  ОК "Південь".

"По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації. Ракети типу Х-22 спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційні зоні на Чорноморському узбережжі", - йдеться у повідомленні.

Усього було здійснено вісім пусків ракет з району мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму.

Зазначається, що рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж.

Фото 2 — Вночі по Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації
Фото 3 — Вночі по Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації
Фото 4 — Вночі по Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації
Фото 5 — Вночі по Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації
Фото 6 — Вночі по Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації
Фото 7 — Вночі по Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації
Фото 8 — Вночі по Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації
Фото 9 — Вночі по Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації
Фото 10 — Вночі по Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації

Наразі даних про постраждалих немає. Інформація уточнюється

Зауважимо, повітряна тривога оголошувалася в Одесі та Одеській області у проміжку 22:58 - 23:39 7 травня.

Нагадаємо, російські війська вночі 7 травня здійснили ракетний обстріл Миколаївської області. Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території.

Автор:
Світлана Манько