Вночі Повітряні сили знищили 29 "Шахедів"

Протягом ночі 30 травня російські окупаційні війська знову атакували Україну іранськими ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Майже усі дрони були збиті на підступах до столиці та у небі Києва.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Дрони-камікадзе були запущені з кількох напрямків. Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 безпілотника. Захисникам українського небв вдалося знищити 29 ударних БпЛА.

Проте, уламки збитих ворожих цілей також завдали руйнувань у різних районах столиці, внаслідок чого одна людина загинула.

Уламки впали в Голосіївському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському і Святошинському районах.

Нагадаємо, вчора РФ завдала два масованих ракетно-авіаційних удари по території України. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”. Лише над Києвом ППО знищила понад 40 повітряних цілей.

Захисникам вдалося збити 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА «Shahed». Вдень росіяни застосували крилаті та балістичні ракети “Іскандер” по об’єктах Києва, але всі 11 ракет були знищені.