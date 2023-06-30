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Вночі ППО знищила 10 із 13 “шахедів”: атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області

ППО знищила 10 із 13 “шахедів”
ППО знищила 10 із 13 “шахедів”

Уночі 30 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку іранськими дронами та ракетами С-300. ППО знищила 10 із 13 “шахедів”. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ворог завдав ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131" із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів "Shahed-136/131".

Фото 2 — Вночі ППО знищила 10 із 13 “шахедів”: атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області

Повідомляється, що атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ в ніч на 28 червня атакували Україну з південно-східного напрямку безпілотниками Shahed-136/131.  ППО знищила шість ворожих дронів.

Автор:
Світлана Манько