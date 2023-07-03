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Вночі ППО знищила 13 ворожих дронів
Уночі 3 липня 2023 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку.
Загалом зафіксовано пуски 17 "шахедів".
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що у південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.
В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Решта ворожих дронів не досягли своїх цілей.
За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу “Shahed” та трьома крилатими ракетами "Калібр". Внаслідок нічної атаки у Київській області пошкоджені декілька будинків та поранений чоловік.
Вночі 30 червня ППО знищила 10 із 13 ворожих “шахедів”, але були атаковані військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.