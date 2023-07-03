Вночі ППО знищила 13 ворожих дронів

Уночі 3 липня 2023 року російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку.

Загалом зафіксовано пуски 17 "шахедів".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що у південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Решта ворожих дронів не досягли своїх цілей.

За попередніми даними, постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські окупанти атакували Україну іранськими ударними дронами типу “Shahed” та трьома крилатими ракетами "Калібр". Внаслідок нічної атаки у Київській області пошкоджені декілька будинків та поранений чоловік.

Вночі 30 червня ППО знищила 10 із 13 ворожих “шахедів”, але були атаковані військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області.