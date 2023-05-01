Вночі ППО знищила 15 з 18 крилатих ракет над Україною

У ніч на 1 травня армія країни-агресора РФ здійснила другу поспіль за останні три дні масовану атаку на Україну. За попередньою інформацією, загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська область) та двох Ту-160 із району Каспійського моря", - зазначив Залужний.

Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15 ворожих цілей.

Зауважимо, у столиці тривога тривала біля трьох годин. Рашисти вкотре атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами. У повітряному просторі Києва силами ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені.

28 квітня окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Українські військові знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555.