Вночі РФ атакувала Київ ракетами. Є постраждалі

У ніч на 11 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed". Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА. Близько 4 ранку окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами.

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Про це повідомили у Повітряних силах.

ППО вдалося знищити всі ракети та ворожі безпілотники. Більшість дронів збили на Миколаївщині.

Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, внаслідок ворожої атаки падіння уламків зафіксовано в Дарницькому районі міста. Травми отримало четверо мешканців Бортничів. Це чоловік, 1992 р.н. отримав осколкове поранення нижніх кінцівок та троє жінок 1963, 1990 та 1992 р.н.

В одному місці уламки ракети впали на відкриту територію, а в іншому – вибуховою хвилею було пошкоджено вікна приватного будинку.

Під обстрілами опинилися ще кілька регіонів України

По Херсонській області ворог відкривав вогонь 84 рази, випустивши 435 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По Херсону "прилетіло" 11 снарядів, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Внаслідок обстрілів 2 людини отримали поранення.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад та медичну установу у Херсоні.

На Харківщині артилерійських та мінометних ударів зазнали більше 18 населених пунктів області: Козача Лопань Харківського району, Графське, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове Куп’янського району.

Авіаударів ворог завдав по околицях Петропавлівки, Піщаного, Першотравневого, Чернещини, Дружелюбівки, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Постраждалих протягом доби не зафіксовано.

Він додав, що за минулий тиждень вибухотехніки обстежили понад 80 гектарів території Харківщини та знешкодили більше 2100 вибухонебезпечних предметів.

У Миколаївській області вночі було знищено 13 ударних БпЛА. Також ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. В Очакові внаслідок падіння уламків збитого БпЛА пошкоджень зазнав житловий будинок. Постраждалих немає, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.

В населеному пункті Куцурубської громади, також внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникла пожежа складського приміщення з сільськогосподарською технікою, постраждалих немає.

У Баштанському районі, в місті Снігурівка внаслідок падіння уламків збитого БпЛА виникло займання порожнього складського приміщення на території агропідприємства.

Також протягом доби військовослужбовці РФ завдали 78 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області, повідомили в ОВА.

62 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Новоданилівки, Левадного, Білогір'я, Преображенки, Кам'янського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл.

Ворог обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку та атакував 15 безпілотниками Новодарівку, Чарівне, Малу Токмачку, Малинівку, Лугівське й Роботине.

Повідомлення про руйнування та постраждалих не надходили.