Вночі РФ атакувала Україну дронами: скільки вдалося збити

У ніч на 10 серпня ворог масово атакував територію України іранськими безпілотниками із північно-східного напрямку з району Курська. Сили протиповітряної оборони збили більшість безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, атака тривала з 23.00 по 4.00. Загалом російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА “Shahed-136/131”. Наша ППО змогла знищити 7 дронів.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 7 ворожих безпілотників. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила понад чотири десятки вильотів, 20 із них – на вогневе ураження ворожих об’єктів, районів зосередження техніки та живої сили.

Нагадаємо, частина ворожих дронів поцілила по нафтобазі на у Рівненській області. Регіон зазнав масованої атаки безпілотниками.