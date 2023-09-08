Вночі РФ атакувала Україну "шахедами": скільки дронів збили Повітряні сили

Вночі 8 вересня противник атакував південь України ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Частина безпілотників була запущена з окупованого Криму. Загалом, окупанти випусти по Україні 20 "шахедів".

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Про це повідомили Повітряні сили України.

В результаті роботи, ППО знищили 16 безпілотників. 14 - у небі над Одеською, та 2 – у Миколаївській областях.

На Одещині уламками збитого безпілотника пошкоджено нежитлову будівлю. Також сталося загоряння сухої трави. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

В Одеській ОВА додали, що це вже вп’яте за тиждень росіяни атакували область ударними безпілотниками.

Додамо, вночі російські війська атакували і Херсонську область. Противник здійснив 62 обстрілиз мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ПТРК, а також запускав безпілотники.

Внаслідок цього одна людина загинула, ще 2 - дістали поранення.