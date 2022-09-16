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Вночі російські окупанти знову вдарили по Харкову
Вночі 16 вересня армія країни-агресора РФ завдала ракетних ударів по Харкову. Від ворожого вогню постраждали Слобідський та Київський райони міста.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Ракетні влучання зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 3.30 год", - зазначив Синєгубов.
За його словами, одне з влучань було у землю біля двохповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Легкі осколкові поранення отримали 2 дорослих та 2 дітей 5 та 17 років. Госпіталізації не потребували.
У Київському районі росіяни ракетою влучили в одноповерхову будівлю. Попередньо - постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 15 вересня армія країни агресора РФ нанесла ракетний удар по Київському району Харкова.