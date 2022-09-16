Вночі російські окупанти знову вдарили по Харкову

Вночі 16 вересня армія країни-агресора РФ завдала ракетних ударів по Харкову. Від ворожого вогню постраждали Слобідський та Київський райони міста.

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Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Ракетні влучання зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 3.30 год", - зазначив Синєгубов.

За його словами, одне з влучань було у землю біля двохповерхового житлового будинку, є пошкодження комунікацій, горів автомобіль.

Легкі осколкові поранення отримали 2 дорослих та 2 дітей 5 та 17 років. Госпіталізації не потребували.

У Київському районі росіяни ракетою влучили в одноповерхову будівлю. Попередньо - постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 15 вересня армія країни агресора РФ нанесла ракетний удар по Київському району Харкова.