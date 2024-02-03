Вночі росіяни атакували Україну дронами, на Дніпропетровщині введено графіки аварійних відключень е/е

У ніч на 3 лютого росіяни атакували територію України 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з різних напрямків та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Бєлгородської області.

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Значну частину "шахідів" ворог спрямував по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. В інших областях внаслідок ворожої атаки з десяток людей отримали поранення.

У Повітряних силах повідомили, що захисникам вдалося збити 9 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей.

У Кривому Розі введено графіки аварійних відключень

Вночі ворог втрете завдав удару "шахідами" по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. 5 шахедів знищили ПвК "Схід". Втім, сталося і кілька влучань, виникли дві пожежі, повідомили в ОВА.

Без світла в районі майже 15000 людей. А ще – дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів. У місті частково знеструмнений швидкісний трамвай. Також деякі родини залишилися без водопостачання. Через обстріли та падіння обломків БпЛА постраждало обладнання підстанції "Укренерго" та дві високовольтні повітряні лінії. Через пошкодження енергетичного обладнання в місті Кривий Ріг та прилеглих районах введено графіки аварійних відключень.

Нікопольщину цієї ночі агресор обстріляв з артилерії. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач.

Окупанти завдали 131 удар по 19 містах і селах Запорізької області

Військовослужбовці РФ вгатили авіаційним снарядом по Оріхову, обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку та Залізничне, а також атакували 40 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новодарівку, Левадне, Чарівне, Червоне, Полтавку й П'ятихатки, повідомили в ОВА.

88 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Плавнів, Лобкового, Степового, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктах. Росіяни зруйнували 8 житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Херсонщину противник обстріляв 67 разів

За минулу добу ворог випустив по області 218 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації, повідомив голова області Олександр Прокудін.

По Херсону ворог спрямував 49 снарядів, в тому числі керовану авіабомбу. Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та навчальні заклади в обласному центрі та в Херсонському районі, влучили у дитячий садок у Бериславському районі, завдали руйнувань магазинам та медичній установі у Херсоні.

На Харківщині під обстріли потрапили 15 населених пунктів

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші, інформує очільник області Олег Синєгубов.

Авіаудари окупанти завдали по Охримівці, Бударки, Чорне, Вільхуватці, Іванівці, Кислівці, Табаївці. Також окупанти завдали ударів КАБами по с. Вільхуватка Куп’янського району. Одне влучання зафіксували на території агропідприємства.

Миколаївську область атакували дронами

2 лютого ворожі обстріли фіксувалися по місту Очаків, а трохи згодом – по акваторії Очаківської громади, повідомляє голова області Віталій Кім. Також увечері, 2 лютого, о 19:18 та о 21:24 ворог застосував FPV-дрон та вдарив артилерією по Куцурубській громаді.

На Донеччині поранено людину

За 2 лютого росіяни поранили 1 жителя Донеччини — в Авдіївці. В Очеретинській громаді обстріляні околиці Желанного, в Мар'їнській — Красногорівка. У Курахівській громаді пошкоджено 2 будинки у Гострому. Зранку росіяни зі Смерчів обстріляли Новогродівку, повідомили в ОВА.

У Краматорському районі у Костянтинівській громаді під вогнем околиці Диліївки, Білої Гори і Ступочок.

Бахмутський район: у Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Торецьку пошкоджено об'єкт інфраструктури.