Вночі росіяни запустили по Україні "шахеди": які наслідки атаки

Протягом ночі 11 російські загарбники атакувати Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Повітряним силам вдалося знищити 19 із 31 ворожих ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Окрім дронів, ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-31, протикорабельну ракету П-800 “Онікс" та зенітну керовану ракету С-300.

У Дніпропетровській області 5 дронів з них збили сили ППО – у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах.

"Два "шахеди" поцілили по будівлі. Є руйнування. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали", - повідомив очільник області Сергій Лисак.

Окрім цього, росіяни двічі вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.

На Харківщині "шахеди" влучили по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, повідомив голова області Олег Синєгубов.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2-х поверхову адміністративну будівлю цивільного підприємства. У Куп'янську пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, сталися пожежі.

Внаслідок удару "шахедом" по смт. Солоницівка Харківського району пошкоджено заклад освіти та недіючий виробничий об'єкт.

Також протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював Уди Богодухівського району, Бочкове та Бударки Чугуївського району, Кам’янку, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку Куп'янського району та інші населені пункти.

Пошкоджена будівля на Харківщині

Військовослужбовці РФ завдали 130 ударів по 27 містах та селах Запорізької області.

Згідно з повідомленням ОВА, минулої доби ворог здійснив 20 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Полтавці, Новодарівці, Затишшю, Левадному, Роботиному, Малинівці, Чарівному, Темирівці, Малим Щербакам та Степовому, 5 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Малої Токмачки й Новоданилівки, а також авіаційний удар по Оріхову.

Внаслідок артудару по Малій Токмачці постраждала сімейна пара: 44-річну жінку доправлено до лікувальної установи, її 48-річного чоловіка врятувати не вдалось.

104 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Лугівського, Білогір'я, Кам'янського, Лобкового, Лук'янівського, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів. Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків.

Що стосується Херсонської області, то протягом минулої доби противник здійснив 121 обстріл, випустивши 696 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

По Херсону "прилетіло" 15 снарядів. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 - дістали поранення.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пункт незламності та завод у Бериславському районі.