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Вночі росіяни запустили по Україні "шахеди": які наслідки атаки

Вночі росіяни запустили по Україні "шахеди": які наслідки атаки
Наслідки "прильоту" дронів у Дніпропетровській області. Фото: ОВА

Протягом ночі 11 російські загарбники атакувати Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Повітряним силам вдалося знищити 19 із 31 ворожих ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. 

Окрім дронів, ворог застосував керовану авіаційну ракету Х-31, протикорабельну ракету П-800 “Онікс" та зенітну керовану ракету С-300.

У Дніпропетровській області 5 дронів з них збили сили ППО – у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах.

"Два "шахеди" поцілили по будівлі. Є руйнування. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали", - повідомив очільник області Сергій Лисак.

Окрім цього, росіяни двічі вдарили з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині.

На Харківщині "шахеди" влучили по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, повідомив голова області Олег Синєгубов.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2-х поверхову адміністративну будівлю цивільного підприємства. У Куп'янську пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, сталися пожежі.

Внаслідок удару "шахедом" по смт. Солоницівка Харківського району пошкоджено заклад освіти та недіючий виробничий об'єкт.

Також протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював Уди Богодухівського району, Бочкове та Бударки Чугуївського району, Кам’янку, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку Куп'янського району та інші населені пункти.

Фото 2 — Вночі росіяни запустили по Україні "шахеди": які наслідки атаки
Пошкоджена будівля на Харківщині

Військовослужбовці РФ завдали 130 ударів по 27 містах та селах Запорізької області.

Згідно з повідомленням ОВА, минулої доби ворог здійснив 20 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Полтавці, Новодарівці, Затишшю, Левадному, Роботиному, Малинівці, Чарівному, Темирівці, Малим Щербакам та Степовому, 5 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Малої Токмачки й Новоданилівки, а також авіаційний удар по Оріхову.

Внаслідок артудару по Малій Токмачці постраждала сімейна пара: 44-річну жінку доправлено до лікувальної установи, її 48-річного чоловіка врятувати не вдалось.

104 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Лугівського, Білогір'я, Кам'янського, Лобкового, Лук'янівського, П'ятихаток та інших прифронтових населених пунктів. Надійшло 3 повідомлення про руйнування житлових будинків.

Що стосується Херсонської області, то протягом минулої доби противник здійснив 121 обстріл, випустивши 696 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

По Херсону "прилетіло" 15 снарядів. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 - дістали поранення.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, пункт незламності та завод у Бериславському районі.

Автор:
Тетяна Гойденко