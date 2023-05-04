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Вночі сили ППО збили 18 "шахедів" з 24
Вночі 4 травня росіяни атакували територію України "шахедами", які випустили з північного напрямку, Брянської області, і з півдня, східного узбережжя Азовського моря. Про це повідомили Повітряні сили України в Telegram.
Більшість дронів силам ППО вдалося збити, застосовуючи зенітне ракетне озброєння, авіацію і мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр".
Українці знищили 18 “Shahed-136/131” і один розвідувальний БпЛА.
“Окупанти застосували до 24 ударних дронів “Shahed-136/131”. Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА”, - проінформували Повітряні сили.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Бойова робота велась у північних, центральних та південних областях України.
Як повідомили в Генштабі ЗСУ, загалом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Зазначимо, сьогодні вночі втретє з початку травня і безуспішно росіяни атакували Київ. Окупанти застосували баражуючі бєприприпаси типу “Shahed” і ракети, ймовірно, балістичного типу.
Вчора ворог випустив по Дніпропетровській області іранські дрони-камікадзе. Внаслідок атаки у Дніпрі пошкоджена адмінбудівля.
Також зранку 3 травня російські війська почали обстрілювати Херсон та населені пункти області.